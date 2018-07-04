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: Yeni yayımlandı

ne ilişkin değişiklikleri içeren () 'de yayımlandı

Giriş Tarihi: 4.7.2018 06:04 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 06:35
Son dakika: Yeni KHK yayımlandı
477 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılarak 'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri 'na devredildi.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanı'nın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.

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