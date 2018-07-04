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Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını teslim ediyor

() Başkanı , 'ın mazbatasını

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 19:03
YSK Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını teslim ediyor

Başkanı 'a teslim etmek üzere Meclise gitti.


Başkanı , 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlara göre yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı. Ayrıca Mecliste 295, CHP 146, HDP 67, 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.
Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a taktim etmek üzere YSK'dan ayrıldı.

Son Dakika: YSK 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı

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YSK Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını teslim ediyor
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