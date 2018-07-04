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verileri, AA verileriyle birebir örtüştü

'nın açıkladığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nin kesin sonuçları, 'nın kamuoyuyla paylaştığı verilerle birebir örtüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 20:23
YSK verileri, AA verileriyle birebir örtüştü

Yüksek Kurulu'nun () açıkladığı kesin seçim sonuçları ile 'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.

YSK, 24 Haziran'da yapılan ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı , yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan yüzde 30,64, yüzde 7,29, yüzde 8,40, yüzde 0,89 ve yüzde 0,20 oya ulaştı.

Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.

yüzde 22,65 oy oranıyla 146, yüzde 11,10 oy oranıyla 49, yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.

yüzde 1,34, yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler, YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.

Son Dakika: YSK 24 Haziran seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 52.59 % 52.59

Muharrem İnce: % 30,64 % 30,64

Meral Akşener: %7,29 %7,29

Selahattin Demirtaş: % 8,40 % 8,40

Temel Karamollaoğlu: % 0,89 % 0,89

Doğu Perinçek: % 0,20 % 0,20

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

AK Parti: % 42,56 AK Parti: % 42,56

CHP: % 22,65 CHP: % 22,65

MHP: % 11,10 MHP: % 11,10

HDP: % 11,70 HDP: % 11,70

İYİ Parti: % 9,96 İYİ Parti: % 9,96

Saadet Partisi: % 1,34 Saadet Partisi: % 1,34

HÜDA PAR: % 0,31 HÜDA PAR: % 0,31

Vatan Partisi: % 0,23 Vatan Partisi: % 0,23

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YSK verileri, AA verileriyle birebir örtüştü
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