Yüksek yargı ve komutanlardan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, ilk olarak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti. Erdoğan, daha sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik kabulleri çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit
ve Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca'yı da ayrıca kabul etti.