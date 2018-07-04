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Yüksek yargı ve komutanlardan tebrik

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Yüksek yargı ve komutanlardan tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, ilk olarak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti. Erdoğan, daha sonra, Genelkurmay Başkanı , Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik kabulleri çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Başsavcısı Mehmet Akarca'yı da ayrıca kabul etti.
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Yüksek yargı ve komutanlardan tebrik
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