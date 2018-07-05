16 terörist öldürüldü

Şırnak kırsalı ve Kuzey Irak
'taki terör örgütü PKK
'nın yönetim kadrosunun barındığı Kandil ile Avaşin-Basyan, Gara bölgesindeki kamplara yönelik hava harekâtlarında 11 terörist etkisiz hale getirilirken, örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Şırnak'ta da İHA'lar, Küpeli Dağı Koçağıl köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edince, bölgeye, hava harekâtı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Van ve Hakkari'de terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik 26 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gümrük kaçağı sigara ve 458 bin 600 Dolar ele geçirildiği bildirildi. Soruşturmada 6 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.