90 bin camide sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
" dolayısıyla düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, FETÖ
'nün hain darbe girişimini gerçekleştirildiği gece, saat 00.13'te 90 bin camide eşzamanlı olarak bir defa sela okunacak. Camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak. Tüm illerin merkez camilerinde 13 Temmuz cuma namazı öncesinde "15 Temmuz" konulu hutbe okunacak. Turistlerin ziyaret ettiği camilerde hutbe İngilizce, Almanca ve Arapça da okunacak. 9-15 Temmuz'da müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. 41 ilde "Dini İstismar Eden Terör Örgütleri ile Mücadele Semineri" düzenlenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce de 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit programı düzenlenecek.