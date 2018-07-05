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Bakliyatçı kardeşlere şok! Sahiplerinden biri yakalandı...

'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan bakliyat şirketi yöneticisi 4 iş adamından biri gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 13:05
Bakliyatçı kardeşlere şok! Sahiplerinden biri yakalandı...

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 iş adamından Hasan A. Mersin'de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş adamının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut ve Hüseyin A. kardeşler hakkındaki göz altı kararının uygulanması için de işlemlerin sürdüğü kaydediliyor.

Hasan Arslan

KANADA'DA DA FABRİKALARI VAR

402 milyon 548 bin 832 TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Arbel'in, ve Avustralya'da da fabrika yatırımları bulunuyor. Arbel Bakliyat 1980 yılında kuruldu. Arbel'in sahibi Arslan Kardeşler hakkında alınan gözaltı kararının gerisinde ise, FETÖ'ye mali destek verdikleri iddiası ile verilen ifadeler yer alıyor.

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Bakliyatçı kardeşlere şok! Sahiplerinden biri yakalandı...
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