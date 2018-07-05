Bakliyatçı kardeşlere şok! Sahiplerinden biri yakalandı...

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 iş adamından Hasan A. Mersin'de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen iş adamının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut ve Hüseyin A. kardeşler hakkındaki göz altı kararının uygulanması için de işlemlerin sürdüğü kaydediliyor.

Hasan Arslan

KANADA'DA DA FABRİKALARI VAR

402 milyon 548 bin 832 TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Arbel'in, Kanada ve Avustralya'da da fabrika yatırımları bulunuyor. Arbel Bakliyat 1980 yılında kuruldu. Arbel'in sahibi Arslan Kardeşler hakkında alınan gözaltı kararının gerisinde ise, FETÖ'ye mali destek verdikleri iddiası ile verilen ifadeler yer alıyor.