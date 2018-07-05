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Başbakan 'dan son dakika açıklaması! yaş sınırı kaç olacak? Ücreti ne kadar olacak?

Başbakan 'dan son dakika açıklaması geldi! Milyonlarca asker adayının merak içinde beklediği ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir özellikle sosyal medyada sürekli gündem oluşturan Bedelli askerlik ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım noktayı koydu. 24 Haziran seçimleri öncesi Bedelli askerlik çıkarılacağının sözünü veren Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'in kurulmasının ardından listeye aldıkları işler arasında Bedelli askerlik konusu olduğunu belirtti. Peki kaç olacak? ne kadar olacak? İşte Başbakan Yıldırım'ın o sözleri...

AJANSLAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 12:18
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Ücreti ne kadar olacak?

bekleyen asker adaylarına son dakika müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, asker adaylarını heyecanlandırırken bedelli konusunda bir son dakika açıklaması da Başbakan 'dan geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, AA Editör Masası'nda bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik konusunun yeni hükümetin gündem maddelerinden birisi olacağını belirten Yıldırım, ''güvelik ve savunma zafiyeti söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

YILDIRIM'IN BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bu konu biraz olacaktı olmayacaktı başlangıçta bir tereddüt oluştu ama Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu konuyu ele alacağız demişti. Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Bunu, bir bedelli meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum. Bedelli zaman zaman birikmeler oluyor, bir karar alıyorsunuz şu kadar para ver askerlikten muaf ol diyorsunuz. Geldiğimiz noktada 5 milyon üzerinde askerlik çağında genç var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz.

"BÖYLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Yeniler gelmese bile 16 sene sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35 yaşına kadar evlenmemiş, iş kurmamış ne o askere gidecek. Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm, zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı, 15 Temmuz'dan sonrada hızlandı. Güvenlik ve savunma zafiyeti söz konusu değil. Böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntı ülkemizin en büyük kaynağı olan enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki bu belirsizliği ortadan kaldırmak. Bunun kapsamlı bir çalışması TSK, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, Hükümet bu konuyu ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek.

Bedelli askerlik son dakika haberi! 2018 bedelli askerlik ne kadar ve yaş sınırı ne olacak?

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Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Ücreti ne kadar olacak?
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