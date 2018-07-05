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Son dakika: CHP’den şok karar! CHP İl Teşkilatı, Belediye Başkanını ’na sevk etti

Son dakika haberi... CHP İl Teşkilatı, parti üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli’yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle na sevk etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 14:03
Son dakika: CHP’den şok karar! CHP İl Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanını Disiplin Kurulu’na sevk etti

İL DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu. Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2.5 yıldır CHP İl Binasında yapmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı. CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli'yi CHP İl 'na sevk etti.


(Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman)

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.

CHP Yalova İl Teşkilatının disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli'i hakkında alınan bu kararı MKYK'ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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