Çocukların bulduğu cisim patladı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırda buldukları mühimmatın götürdükleri evde patlama
sı sonucu Elif (15) ve Ali Badem (12) kardeşler ile anneleri Emine Badem (33) yaralandı. Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Büyüktokaç Mahallesi Berdi Sokak'ta ikamet eden E.B. ve A.B. isimli iki kardeş, evlerinin yakınındaki dere yatağından buldukları cisimle oynamaya başladıkları esnada cismin patlaması sonucu, iki kardeş ve anneleri yaralanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı çocuklardan E.B ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmıştır" denildi.