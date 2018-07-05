Erdoğan’ın mazbatası Meclis’te

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman
'a takdim etti. Kahraman, "Demokrasiyle yola devam deceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek" diye konuştu. İsmail Kahraman, YSK'nın çok güzel bir seçim idare ettiğini ve örnek bir seçim olduğunu belirterek Güven ve YSK üyelerini tebrik etti. SEÇİMİN KESİN SONUÇLARI
Bu arada YSK 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam 26 milyon 330 bin 823 seçmenin oyunu alırken, oy oranı yüzde 52.59 olarak belirlendi. YSK Başkanı Sadi Güven de seçimlerin şeffaf ve güvenli şekilde tamamlandığına dikkat çekti. Güven, "Şu andan itibaren bütün vatandaşlarımız tüm Türkiye sandık sonuçlarını, ıslak imzalı, taranmış hallerini görebileceklerdir" dedi. Kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy (% 52.59), Muharrem İnce
15 milyon 340 bin 312 oy (% 30.64), Meral Akşener
3 milyon 649 bin 30 oy (% 7.29), Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oy (% 8.40), Temel Karamollaoğlu da 443 bin 704 oy (% 0.89), Doğu Perinçek 98 bin 955 oy (% 0.20) aldı. AK Parti % 42.56 oy oranı ile toplam 21 milyon 338 bin 693 oy aldı ve 295 milletvekili çıkarttı. CHP 146, MHP 49, HDP 67, İyi Parti de 43 vekil kazandı. YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçları, Anadolu Ajansı'nın (AA) kamuoyuyla paylaştığı verilerle de birebir örtüştü.