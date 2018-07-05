Kamerun’da FETÖ’nün 6 okulu teslim alın

Kamerun
'da 3 şehirdeki FETÖ
ile iltisaklı 6 okul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından teslim alındı. Yaounde Büyükelçisi Hüsnü Murat Ülkü, Kamerun yönetiminin, öğrencilerin devirden etkilenmemesi için eğitim yılının sonunun beklenmesini istediğini dile getirirken, haziranda sınavların son bulmasıyla okulların fiziki devrinin yapıldığını belirtti. Kamerunlu öğrencilerin FETÖ'nü pençesinden kurtulduğunu kaydeden Ülkü, iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğuna dikkati çekerek, "Okulların teslimi, sağlam dostluk bağlarını teyit eden bir gelişme oldu" dedi. Dünyanın farklı bölgelerinde FETÖ iltisaklı okulları teslim alan ve yeni okullar açan vakıf, dünya genelinde 100'ün üzerinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor.