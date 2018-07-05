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“Kemal ’nun başardığı tek şey…”

konusunda önemli analizlere imza atan bugünkü yazısında CHP tabanının bir bölümününün ’nun nefret söylemleri nedeniyle psikolojisinin bozulduğunun altını çizdi ve ekledi: “Kemal Kılıçdaroğlu neyi başardı biliyor musunuz? Kendisini o koltuğa oturtan güçlerin isteğini büyük oranda yerine getirdi. Erdoğan nefretiyle malul, psikolojisi bozulmuş bir kitle yarattı Kılıçdaroğlu.”

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:35
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun başardığı tek şey…”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kemal neyi başardı biliyor musunuz?
Kendisini o koltuğa oturtan güçlerin isteğini büyük oranda yerine getirdi.
Her şeyden önce tabanını dönüştürdü Kılıçdaroğlu.



Erdoğan nefretiyle malul, psikolojisi bozulmuş bir kitle yarattı Kılıçdaroğlu.
Korku siyaseti kullanarak onları yaşam biçimlerinin tehlike altında olduğuna inandırdı.
Erdoğan düşmanı unsurlarla koalisyon kurarak kendi kitlesinin ideolojik oryantasyonunu bozdu.
Dahası Erdoğan'a destek veren toplum kesimlerine karşı bu kitle bir öfke biriktirdi.
CHP'nin mitinglerinde yükselen "intikam, intikam" haykırışları sadece Erdoğan'a dönük bir çağrı değil, Erdoğan'a destek veren kesimlere yönelik de bir çağrıydı.
Bugün, bana soracak olursanız Türkiye siyasetinin en önemli meydan okuması bu kitlenin rehabilitasyonudur.
Kimse kusura bakmasın, bizim vazifemiz eğriye eğri, doğruya doğru demektir.
Burada bir eğrilik var ve bu eğriliği düzeltmek yine bu ülkenin gerçek sahiplerine düşüyor.

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“Kemal Kılıçdaroğlu’nun başardığı tek şey…”
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