Meclis’te tarihi ‘başkanlık’ yemini

Türkiye 16 Nisan 2017'de referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran
seçimleriyle uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte tarihi günler yaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu
'nun (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni programı da netleşti. İLK GRUP TOPLANTISI
7 Temmuz Cumartesi günü TBMM
'de 600 milletvekili yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yeni seçilen AK Parti
milletvekillerine Meclis'teki ilk grup toplantısında hitap edecek. Toplantıda AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na aday göstereceği isim de netleşecek. Erdoğan, 8 Temmuz pazar gününü kabine ve yeni sistem
deki kurullar dahil sistemle ilgili son detayları ele alarak geçirecek ve tüm çalışmalara son şeklini verecek. 9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de 16.30'da yemin edecek. Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçecek. Daha sonra yeni dönem
in ilk kararnamesi, Resmi Gazete
'nin mükerrer sayısında "Cumhurbaşkanlığı 1 no'lu kararnamesi" olarak yayınlanacak. Bakanlıklara ilişkin düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede yer alacak. GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ
Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' düzenlenecek. Törene 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile devlet protokolü, iş, sanat, spor dünyasının önde gelen isimleri, şehit yakınları ve gaziler de katılacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara da hitap etmesi ve yeni dönemle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki törenin ardından hem Bakanlar Kurulu'nu hem de Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 16 BAKANLIK, 9 KURUL 8 BAŞKANLIK, 4 OFİS
CUMHURBAŞKANLIĞI
Hükümet Sistemi'nde devletin yapısı yeniden dizayn edildi. Seçimin ardından mesaisinin büyük çoğunluğunu kabineyi ve yeni sistemin detaylarını belirlemeye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde 9 kurul, 8 başkanlık ve 4 ofis yer alacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın çalışarak özellikle yeni dönemin projelerine odaklanacak. Türkiye'nin kritik kurumlarının da yer aldığı 8 başkanlık ise şunlar: Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu
Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Ayrıca, sosyal politikalar, yerel yönetim, sağlık ve gıda, kültür ve sanat, hukuk, ekonomi, eğitim ve öğretim, bilim-teknoloji, yenilik, güvenlik ve dış politika kurulları da Beştepe'de görev yapacak. KALIN: YENİ SİSTEMİN MİMARİSİ HAYATA GEÇİYOR
CUMHURBAŞKANLIĞI
Sözcüsü İbrahim Kalın dün yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra Anıtkabir'i ziyaret edecektir. Aynı gün saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarıyla, ülkemizin tüm kesimlerini temsilen davet edilen hazirunun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacaktır. Bu törenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, misafiri olan devlet, hükümet ve meclis başkanlarına bir akşam yemeği verecektir" dedi. Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlayacağı tarihe kadar, hükümetin TBMM'den aldığı yetkiye dayalı olarak, yeni yönetim sistemine geçişle ilgili uyum yasaları çıkartılacaktır. Meclis'teki yemin töreni ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanacağı zaman aralığında da ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanacaktır. Böylece, yeni sistemin mimarisi hayata geçirilmiş olacaktır" dedi.