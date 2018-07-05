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'yı altında tutan 'den yeni tahrik

, Başbakanı 'nun, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere 'ya girmelerine izin vermesine tepki gösterdi. Vakıflar Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, meclisteki milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesi kınandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 22:42
Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan İsrail'den yeni tahrik

Radikal Yahudilerin güçleri eşliğinde her gün yaptığı baskınlar dahil İsrail'in 'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması, uluslararası karar ve sözleşmelere bağlı kalması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.

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İSRAİL TAHRİKE DEVAM EDİYOR

Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatlar duyurulmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu liler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.

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Mescid-i Aksa'yı işgal altında tutan İsrail'den yeni tahrik
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