Şehitler köprüde anıldı

15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 250 demokrasi kahramanı ve 2 bin 196 gazi Şehitler Anıtı'nda anıldı. Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Genç-Kon ve TÜMSİAD tarafından düzenlenen etkinlikte şehitler için dua okundu. Semerkand Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, "Atalarımız milli ve manevi değerleri bize aktardığı gibi bizim de aynı değerleri gelecek nesillere aktarmamız gerekir. 15 Temmuz direnişinde uçakların, tankların, tüfeklerin karşısına silahsız çıkan milletimiz, Allah Teâlâ'nın yardımıyla galip geldi" dedi.