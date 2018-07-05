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Son Dakika: 15 gün sürecek büyük başlıyor

Son dakika haberi... merkezi ile , ve ilçelerindeki bazı alanlar, 8 Temmuz'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:38
Son Dakika: 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor

merkezi ile 3 ilçesindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

VATANDAŞLARIN BELİRTİLEN BÖLGELERE İZİNSİZ GİRMESİ YASAKLANDI

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile , ve ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 8 Temmuz günü saat 00:00:01'den 22 Temmuz günü saat 23:59:59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Son Dakika: 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor
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