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Son dakika: 'nün "astsubaylar imamı"na hapis cezası

Son dakika haberi!  'ta yürütülen soruşturma kapsamında 'nün "astsubaylar il imamı" olduğu iddia edilen sanık, 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:06

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen ve tutuklu yargılanan sanığa 11 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanan, örgütün "Tokat astsubaylar imamı" olduğu iddia edilen Halil İbrahim Haliloğlu ve avukatı katıldı.

Sanık Haliloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Haliloğlu'nu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika: FETÖ'nün "astsubaylar imamı"na hapis cezası
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