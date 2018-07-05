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Son Dakika: 'da 5 ilçede büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... 'da  5 ilçede terör örgütü ’a yönelik düzenlenen operasyonda 28’i yabancı uyruklu toplam 33 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 13:47 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 13:55
Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü 'a yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında 5 ilçede operasyon düzenledi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dün gece saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 11 adrese yapılan baskınlara Özel Harekat polisleri destek verdi. Operasyon kapsamında TEM ekipleri 28'i yabancı uyruklu toplam 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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