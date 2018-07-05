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Son Dakika: Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... ’ın ’ndaki 4 alanın önceki gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda 3’ü ölü olmak üzere etkisiz hale getirilen 5 teröristin, erzak için kafalarını inlerinden çıkarır çıkarmaz insansız hava aracıyla () tespit edildiği öğrenildi. Teröristlerin, görüntü vermelerinden çok kısa bir süre sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yaralı bir teröristin teslim olma anı da cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 13:41
Son Dakika: Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler

'ın 'ndaki 4 alanın 3 Temmuz'dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor. Dün, 3'ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

MAĞARALARINDAN ÇIKAR ÇIKMAZ İHA'LAR TESPİT ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Gabar Dağı'ndaki mağaralarda gizlenen teröristler, erzak için toplandı. Teröristler, mağaralardan çıkar çıkmaz, bölgede keşif ve gözetleme yapan ile tespit edildi. Teröristlerin görüntüsünün harekat merkezine ulaşmasıyla bölgede hava hücum harekatı başlatıldı. Teröristler, harekatın başlamasının ardından çok kısa bir sürede etkisiz hale getirildi.

Şırnak Gabar Dağı'nda kafalarını mağaradan çıkaran teröristlerin etkisiz hale getirilme anları cep telefonu kamarasında!

YARALI HALDE TESLİM OLAN TERÖRİSTLER CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de teslim olma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Midyat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. adlı terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.

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Son Dakika: Kafalarını mağaradan çıkardılar, etkisiz hale getirildiler
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