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Son dakika: Kars merkezli / operasyonu

Son dakika haberi! Kars merkezli 3 ilde, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:33
Son dakika: Kars merkezli PKK/KCK operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü /'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla iş birlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilenlere yönelik Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçeleri ile ve 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak, Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Son dakika: Kars merkezli PKK/KCK operasyonu
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