Son dakika: Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaftan biri tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 30 Haziran'da Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı osevk edilengözaltına alınan 12 muvazzaftan 4'ünün Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. mahkemece tutuklandı, F.A, B.M.Z. ve M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 askerin işlemlerinin devam ettiği, firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.