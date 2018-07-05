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Son dakika: merkezli / operasyonu

Son dakika haberi!  merkezli 9 ilde, /'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:11
Son dakika: Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Terör örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaftan biri tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 30 Haziran'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde Kırıkkale merkezli Diyarbakır, , Şırnak, Ankara, Kilis, Mardin, Muş ve Tunceli'de eş zamanlı osevk edilengözaltına alınan 12 muvazzaftan 4'ünün Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. mahkemece tutuklandı, F.A, B.M.Z. ve M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 askerin işlemlerinin devam ettiği, firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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Son dakika: Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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