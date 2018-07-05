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Son dakika: sorularının sızdırılması davasında yakalanan öğretmen tutuklandı

Son dakika haberi! 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı () sorularının sızdırılmasına ilişkin 'da açılan davada hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, 'de yakalanıp tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 14:17
Son dakika: KPSS sorularının sızdırılması davasında yakalanan öğretmen tutuklandı
Jandarma Komutanlığı ekiplerinden alınan bilgiye göre Kaman ilçesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan E.G.,'ye GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin ile meslekten ihraç edilen öğretmen olduğunu ve hakkında 2010 yılındaki sorularının sızdırılması davası nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildiğini öğrendi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheli, alınan ifadesinin ardından Kaman Adliyesine sevk edildi. E.G., "resmi belgede sahtecilik, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.
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Son dakika: KPSS sorularının sızdırılması davasında yakalanan öğretmen tutuklandı
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