Yeni KHK pazartesi günü yürürlükte

CUMHURBAŞKANI Hükümet Sistemi'ne ilişkin ilk KHK
dün yayımlandı. Resmi Gazete
'de yayımlanan KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile 1924'ten 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığı'nca" olarak değiştirildi. Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek göreve başladığı 9 Temmuz Pazartesi günü yürürlüğe girecek.