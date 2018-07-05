Yıkım ittifakı yıkıldı

AK PARTI ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na rakip olarak 24 Haziran seçimlerine giren ve seçim öncesi dev projelerle ilgili 'yıkım' vaatleri nedeniyle tepki çeken Millet İttifakı dağıldı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Millet İttifakı'yla ilgili basın açıklaması yapan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır" dedi. ANKARA