Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yıkım ittifakı yıkıldı

Yıkım ittifakı yıkıldı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
AK PARTI ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na rakip olarak 24 Haziran seçimlerine giren ve seçim öncesi dev projelerle ilgili 'yıkım' vaatleri nedeniyle tepki çeken Millet İttifakı dağıldı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelerek oluşturduğu 'Millet İttifakı'yla ilgili basın açıklaması yapan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıkım ittifakı yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN