28 Şubat kararlarını askerler hazırladı

Ankara
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 28 Şubat
davasının gerekçeli kararında, REFAHYOL hükümetinin görevi bırakmasının sanıkların cebir ve tehditleri sonucu gerçekleştiği belirtildi. O İSTİFA 'OLAĞAN' DEĞİL
28 Şubat davasının gerekçesinde gerçekleşen DYP-RP koalisyonunun görevi bırakmasının sanıkların cebir ve tehditleri sonucu gerçekleştiği belirtilerek, "Meclis'te çoğunluğu sağlayan ve daha önce güvenoyu almış DYP ve RP'nin hükümette yer almaksızın ve sadece yasama organında yer almalarının partilerin varoluş amaçlarına aykırı olduğu, bu nedenle istifa dilekçesinde kullanılan istifa kelimesi anlamının normal anlamının dışında değerlendirilmesi gerektiği" kaydedildi. HÜKÜMETLE İLGİSİ YOKTU
Kararda, 28 Şubat 1997'de yapılan ve o toplantıda alınan kararların hükümet üyeleri tarafından imzalanmış olsa bile taslağının ve fikri altyapısının askerler tarafından hazırlandığı belirtildi. 13 Mart 1997 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının davayı ilgilendiren özetini içeren inceleme tutanağına dikkat çekilerek, "İrtica konusunun bugünün olayı olmadığını, konunun bu hükümetle ilgisinin bulunmadığı" belirtildi.