Askeri araçları vatandaşların üstüne sürdüler

FETÖ
'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi davayla ilgili gerekçeli kararın yazımını tamamladı. Gerekçeli karara göre saat 01.39'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte askeri araçların yanına doğru ilerledi. Bu esnada Land Rover
marka askeri araç tehlikeli ve hızlı bir şekilde aracı vatandaşların üzerine sürüp aralarından sıyrılarak ilerledi. Bu esnada 4 kişi ciddi bir şekilde yara aldı.