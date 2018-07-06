Baba ile oğlunu kurşuna dizdiler

Diyarbakır
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Silvan İlçesi'ne bağlı Cami mahallesinde yaşayan Remzi Güler (48) ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler
(26), yaz aylarında geçimlerini sağlamak amacıyla Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gidiyordu. Havaların iyice ısınması üzerine baba oğul on gün önce mezraya gitmek için evden ayrıldı. Gittikleri günden beri kendilerinden haber alamayan Güler ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. YOL KENARINDA BULUNDULAR
Gerek aile gerekse güvenlik güçleri yaptıkları tüm aramalara rağmen baba Güler ve oğlunun izine rastlanmadı. Dün jandarmaya, Lice ile Silvan arasında bulunan Üçyol mevkisinde iki kişinin öldürüldüğü yönünde ihbar gelmesi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, yaptıkları inceleme sonucu cesetlerin günlerdir aranan Remzi ve oğlu Mahmut Güler'e ait olduğu belirlendi. Silahla başlarına ve vücutlarına ateş edilerek öldürüldükleri belirlenen baba oğulun üstünde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılan not bulundu. VALİLİK: PKK ÖLDÜRDÜ
Diyarbakır Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Maktulün üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır" denildi. Lice Devlet Hastanesi
'ndeki işlemlerin ardından otopsi için Diyarbakır'a getirilen cenazeler, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morg önünde toplanan yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kadınlar da baba ile oğlu için ağıt yaktı.