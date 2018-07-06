Başbakan Binali Yıldırım: Liderim ve partim karar verir

Başbakan Binali Yıldırım
, dün AA Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Yıldırım özetle şunları söyledi: TEK HEDEFLERİ ERDOĞAN'DI:
Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun. Hedef yok, hedef bir cumhurbaşkanı seçmek üzere değil mevcut cumhurbaşkanının seçilmemesi üzerine ittifaktı. MESAJI ALDIK:
1 Kasım seçimlerine göre AK Parti
'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. AK Parti ve MHP olarak Meclis'in en güçlü grubunu oluşturuyoruz. PARTİMİZ KARAR VERİR:
(Meclis Başkanı adaylığı) Bunun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim; liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil, yakında ne olacağı belli olur. ERDOĞAN RAHAT EDENİ SEVMEZ:
(Cumhurbaşkanı ile çalışmak zor mu?) Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakini de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Buna alışık olmayanlar, bu yolculukta dayanamazlar. Bu da nereden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık, yanlış olmasın. Duygusal yönü çok kuvvetlidir. BİR DAHA YÜRÜSÜNLER:
(Muharrem İnce'nin "yürü denirse, yürümeye hazırım" sözleri) Yürüyecek miymiş? Seçim bitti, niye yürüsün? O zaman beraber, Kılıçdaroğlu'nu alıp, tekrar Ankaraİstanbul yapabilirler. Yalnız başına niye yürüyor? İNCE SONUCA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR:
Muharrem Bey, tabii haklı olarak, seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldığı için biraz şey oldu. Bunu bir sonuca dönüştürmek istiyor. ABD'DEN BAŞKA HERKES KABUL EDİYOR:
Bu darbeyi FETÖ'cülerin yapmadığını söyleyen bir Allah'ın kulu var mı? Yok. Herkes bunların yaptığını söylüyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama ABD garip bir şekilde bu konuda isteksiz. Bu meselenin sorgulanması lazım. IRAK VE KÜRT YÖNETİMİ BİR ŞEY DİYEMİYOR:
Gerek Irak Merkezi Hükümeti gerekse Irak'ın kuzeyindeki yerel Kürt yönetimi bizim oradaki faaliyetlerimize bir şey demiyorlar, diyemiyorlar. Aramızda koordinasyon zaten var, bir sıkıntı yok. SABAH YAZILI EMRİ GÖSTERİRİM DEDİM:
(Darbe gecesi yazılı emir isteyen asker) Adam gecenin yarısında 'yazılı emir ver' diyor. Göz gözü görmüyor, bir yandan bombalar atılıyor bir yandan insanlar şehit ediliyor, ortalık toz duman olmuş, 'yazılı emir ver' diyor. Memur adam. 'Ben sana yazılı emri gösteririm sabahleyin' dedim. 'Söylediklerim yazılı emir kardeşim, sen daha ne istiyorsun. Telefonun kaydını al, yazılı emir. Bundan daha başka ne istiyorsun' dedim. Nitekim öyle oldu. 29 ÜLKEYE GİTMİŞİZ:
44 Başbakan ağırlamışız, 178 ülkeden bakan düzeyinde ağırlama yapmışız. 29 ülkeye de ziyarette bulunmuşuz. YEREL SEÇİMLER ÖNE ALINMAZ:
Anayasa değişikliği gerekiyor. Seçime aylar kalmış, dolayısıyla bu seçimler yapılır. Ondan sonra parlamentoda partilerin bir uzlaşma sağlamak suretiyle Mart seçiminde değil bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere, takip eden 2023 seçimleri kasıma alınabilir. İSTİSMARLA İLGİLİ ÇALIŞMA TAMAM:
Bu çocuk istismarı, gerek hayvan haklarına yönelik çalışmaları zaten biz yaptık. Bir tasarı hazırladık, bunun hayata geçmesi tabii an meselesi. Yeni hükümetin konuları arasında bu da olacak. Belki bu konu özellikle çıkaracağımız KHK'ye de uygunsa içerik olarak burada da değerlendirebiliriz. YSK'YA VEDA ZİYARETİ
BAŞBAKAN Yıldırım veda turlarına Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) ile devam etti. YSK Başkanı Sadi Güven'e veda ziyaretinde bulunan Yıldırım, Güven ve üyelerle öğle yemeği yedi. YSK'da 2 saat kalan Yıldırım, çıkışta vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Vatandaşlar kendilerine el sallayan Başbakan Yıldırım'ı "Bizim hakkımız size helal, Allah yolunuzu açık etsin" sözleriyle uğurladı.