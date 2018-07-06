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DEAŞ’ın 11 gizli hücresine baskın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
DEAŞ’ın 11 gizli hücresine baskın
Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Suriye'de yer alan savaş bölgelerine Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan örgüt üyelerinin gönderildiği gizli hücreyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonrası terör örgütü DEAŞ'ın elemanlarını yerleştirdiği ve "Transfer Evleri" olarak da adlandırılan "Mudafa" isimli hücrelerine Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Fatih ve Ümraniye'de bulunan 11 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskında saldırı hazırlığında olan 28'i Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda dijital doküman ve örgütsel veri bulundu ve incelenmek üzere el konuldu.
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DEAŞ’ın 11 gizli hücresine baskın
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