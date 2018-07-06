Deniz imamı çocuk mağazasında yakalandı

Konya
'da, TSK'daki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik soruşturma kapsamında, 19 Haziran'da 31 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden firari Adil Öksüz
'ün, Sakarya'da yaşayan öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik'in de bulunduğu 49 şüpheli yakalandı. Mahrem imam olduğu belirlenen Öksüz'ün bacanağı Tetik'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. İzmir
'de ise FETÖ
'nün 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı imamı' Mahmut Yaşar'ın (46), Buca'daki bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Yaşar bir çocuk mağazasında polislere Ali Haydar Yıldırım adına düzenlenmiş kimliği gösterdi. Polis, kimliğin sahte olduğunu belirleyince, Mahmut Yaşar, FETÖ'nün mahrem imamı olduğunu kabul etti. ByLock kullandığı da belirlenen Yaşar'ın, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptığı öğrenildi. Yaşar, tutuklandı. Kırşehir'de ise KPSS sorularının sızdırılması davasında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen eski öğretmen, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Erzincan'da aralarında muvazzaf subay ve astsubay ile emekli ve meslekten ihraç edilen subay ve astsubayların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis ve Manisa'da 26 muvazzaf asker Samsun'da bir avukat tutuklandı. Bursa'da ByLock kullanan 9 şüpheli tutuklandı. Halit TURAN-Ceyhan TORLAK-Fuat TAPAN-Vedat YİTİK