Erciş’te huzur vakti

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi'nde güzel çalışmalara imza atılıyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın ilçeye kazandırdığı halk plajında, yaz sezonu törenle açıldı. ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ
2016'da PKK
'ya finansal destek verdikleri gerekçesi ile görevinden alınan HDP
'li Erciş Belediye Başkanı'nın yerine ilçe kaymakamı Yaşar görevlendirildi. Yaşar, alt ve üst yapı çalışmalarıyla kentin imajını değiştirdi. SABAH'a konuşan Yaşlar, "Hükümetimizin desteğiyle Erciş halkı her şeyin en güzeline layık. Bölgemizin artık terör olaylarıyla değil böyle güzel etkinliklerle anılacak. Yöremizde kadınların da rahat bir şekilde gölden faydalanabilmeleri için haftanın 2 gününü sadece kadınlara ayırdığımız plajımızda tüm çalışanlarımız kadın. Ayrıca servis dâhil tesislerden faydalanma kadınlarımıza ücretsiz olacaktır" dedi. Geçen yıl başlatılan çalışmayla Van Gölü
kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştüren Erciş Belediyesi, bu yıl da plajdaki eksiklikleri tamamladı. Terörün bittiği ilçede halk huzura kavuşurken, vatandaşların rahatlıkla dinlenip yüzebileceği plaja, yeni bir iskele yapıldı ve sosyal tesisler yenilendi.