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Erciş’te huzur vakti

Belediye bütçesini ’ya aktardığı ortaya çıkan ’li başkanın görevden alındığı Erciş’te 2 yılda büyük değişim yaşandı. ile görevlendirilen M. Şirin Yaşar insan odaklı projeleriyle yüzleri güldürdü

MERAL YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Erciş’te huzur vakti
İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi'nde güzel çalışmalara imza atılıyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ın ilçeye kazandırdığı halk plajında, yaz sezonu törenle açıldı.

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2016'da 'ya finansal destek verdikleri gerekçesi ile görevinden alınan 'li Erciş Belediye Başkanı'nın yerine ilçe kaymakamı Yaşar görevlendirildi. Yaşar, alt ve üst yapı çalışmalarıyla kentin imajını değiştirdi. SABAH'a konuşan Yaşlar, "Hükümetimizin desteğiyle Erciş halkı her şeyin en güzeline layık. Bölgemizin artık terör olaylarıyla değil böyle güzel etkinliklerle anılacak. Yöremizde kadınların da rahat bir şekilde gölden faydalanabilmeleri için haftanın 2 gününü sadece kadınlara ayırdığımız plajımızda tüm çalışanlarımız kadın. Ayrıca servis dâhil tesislerden faydalanma kadınlarımıza ücretsiz olacaktır" dedi. Geçen yıl başlatılan çalışmayla kıyısındaki atıl araziyi halk plajına dönüştüren Erciş Belediyesi, bu yıl da plajdaki eksiklikleri tamamladı. Terörün bittiği ilçede halk huzura kavuşurken, vatandaşların rahatlıkla dinlenip yüzebileceği plaja, yeni bir iskele yapıldı ve sosyal tesisler yenilendi.
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Erciş’te huzur vakti
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