Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ ile ilgili son dakika gelişmesi

Eski HDP milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ katılmazken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DURUŞMAYA KATILMADI

Yüksekdağ'ın avukatları, 6-7 Ekim 2014'deki Kobani (Ayn el-Arap) olaylarına ilişkin Yüksekdağ'ın yaptığı açıklamalarından dolayı hazırlanan fezlekelerin mevcut dava dosyasına eklendiğini, Yüksekdağ'ın söz konusu fezlekelere karşı savunmasını hazırlayamadığı için duruşmaya katılmadığını beyan etti.

Savunma için müvekkillerine süre verilmesi talebinde bulunan avukatlar, Yüksekdağ'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu dile getirerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Savunmasını hazırlayabilmesi için Yüksekdağ'a süre verilmesi talebini kabul eden mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurup, tahliye talebinin reddine karar vererek tutukluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Eylül 'de devam edilecek.