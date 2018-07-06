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elebaşının korumaları tutuklandı

'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, olan 3 kişi gözaltına alındı. FETÖ elebaşı 'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildiği belirtilen isimler tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 18:23
FETÖ elebaşının korumaları tutuklandı

elebaşı 'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildiği belirtilen 3 tutuklandı.

MAHREM YAPIYA BİR DARBE DAHA

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, eski emniyet müdürü olan 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Adliyesevk edilenlen eski emniyet müdürleri Mustafa G., Kamil T. ve Mahir K. adliyede soruşturma savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimi, sorgulama sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

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NÖBETLEŞE ABD'YE GİDİYORLARDI

Yapılan soruşturmada, eski emniyet müdürleri Mustafa G., Kamil T. ve Mahir K.'nın 17-25 Aralık sonrası Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlendi. Aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca emniyet müdürlerinin nöbetleşerek farklı tarihlerde 'ye gittikleri de ekipler tarafından tespit edildi.

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FETÖ elebaşının korumaları tutuklandı
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