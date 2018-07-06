Göreve başlama törenine 17 cumhurbaşkanı katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı göreve başlama törenine, 20'nin üzerinde ülkeden üst düzeyde katılım olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılımı netleşen 17 cumhurbaşkanı, 4 başbakan ve meclis başkanları şöyle: Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambia Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Senegal Başbakanı Mahammed Dıonne, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al Ghanim. Önümüzdeki günlerde bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının 9 Temmuz'daki törene katılımının netleşeceği belirtildi. Bu arada TBMM
yarın kapılarını açıyor. Milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ederek görevlerine başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Külliye'de kabul etti. Kahraman, Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.