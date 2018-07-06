İhanet talimatları yağdırdı

FETÖ
elebaşı Fetullah Gülen
'in 24 Haziran seçimlerinden önce, 18 ülkedeki sözde yöneticilerine Türkiye'ye yatırımları engellemeleri için talimat verdiği ortaya çıktı. FETÖ/PDY'nin 18 ülkedeki sözde üst düzey üyelerinin, bulundukları ülkelerde geçen ay bir araya gelerek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri tespit edildi. Talimatta, "seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bütün gücü eline alacağı ve FETÖ'ye yoğun baskı yapacağı" belirtilerek, örgüt üyelerine "Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin. Yeni katılımlar bulmaya çalışın" denildi.