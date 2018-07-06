İmam Hatip'i tercih için neden çok

Liselere geçişte 2 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Bu süreçte öğrenciler hem mahalli tercihlerini hem de merkezi sınavla öğrenci alan okul tercihlerini belirleyecek.

319 proje imam hatip listede

Merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edecek öğrenciler için Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ve Meslek Liseleri'nin yanında Anadolu İmam Hatip Liseleri de bir tercih olarak bulunuyor. Türkiye genelinde sınavla öğrenci alan 319 proje imam hatip lisesi bulunduğunu belirten Halit Bekiroğlu, "Bu liselerin bir kısmında dil eğitimi için hazırlık sınıfları bulunuyor. İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Arapça hazırlık sınıfı olan okullarımız var. Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan proje okullarda ise öğrencilere fen bilimleri alanında iyi bir eğitim veriliyor. Spor liseleri, sanat liseleri de ayrı bir seçenek. Uluslararası imam hatiplerde ise öğrencilerimiz 75 ülkenin öğrencileriyle birlikte çok dilli, çok kültürlü bir eğitim sürecinden geçiyorlar" diye konuştu.

Hem fen bilimleri hem dini ilimler

Öğrencilerin neden imam hatibi tercih etmeleri gerektiğini ve bu okulların diğer okullardan farkını da anlatan Bekiroğlu, "Hem dini ilimleri hem de fen bilimlerini aynı anda alıyorsunuz bu okullarda. Diğer okullarda alınan bilimsel eğitimin yanısıra öğrenciye dini kaynakları tanıma ve yorumlama imkanı sunuluyor. Burada elbette ailelerin yıllardır bu okulları tercihleri de gözardı edilmemeli" ifadelerini kullandı. Bekiroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı ise bu okullarda bilimsel, sanatsal, sportif pek çok etkinlik bulunuyor. Öğrenciler genişletilmiş kütüphaneler, spor salonları, bilim ve sanat atölyeleri gibi imkanlardan da yararlanabiliyorlar." Bekiroğlu, Türkiye genelinde adrese dayalı sisteme göre tercih edilebilecek bin 452 imam hatip lisesinin bulunduğu bilgisini de sözlerine ekledi.

5 bin öğrenciye burs

Öte yandan imam hatip tercihi yapan öğrencilere sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bazı destekler de bulunuyor. 5 sivil toplum kuruluşu olarak biraraya gelip burs kampanyası başlattıklarını belirten Halit Bekiroğlu, "Bu bilimsel başarı bursundan sınavda yüzde 10'a giren tüm çocuklarımızın yararlanmasını istiyoruz. Çünkü, başarının ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla bu organizasyonu yapıyoruz. Ayrıca biz ÖNDER olarak ihtiyaç sahibi olan öğrencilere uzun yıllardır burs veriyoruz" dedi. Bursa başvuru şartları arasında sınavda yüzde 10'luk dilime girmek ve imam hatip lisesine kaydolmak bulunuyor. Başvurular 1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. Burs başvurusu için mamhatipbursum.com adresinden bilgi alınabilir.