Kartal Köprüsü’nün işgal edilmesiyle ilgili gerekçeli karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişiminde Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin 36 kişinin yargılandığı davada 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi davayla ilgili gerekçeli kararın yazımını tamamladı. Kararda darbe girişiminin erkene çekilmesine yönelik emrin cep telefonları vasıtasıyla örgüt üyesi birlik komutanlarına ulaştırıldığı belirtildi. 23. Motorlu Piyade Alay Komutanı Ömer Faruk Özköse ve 3. Tabur Komutanı Piyade Yüzbaşı İsmail Çakmak'ın cep telefonlarına gelen bu emir üzerine harekete geçtiğine dikkat çekildi.

20.39'DA

Kararda Ömer Faruk Düzenli'nin İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin Albay Muzaffer Düzenli ile irtibatı sağlayan Mehmet Murat Çelebioğlu'yla darbe gecesi saat 20.39 ve 20.49'da iletişime geçtiği belirlendi. Saat 20.46'da ise bizzat Muzaffer Düzenli ile görüştüğü gerekçeli kararda yer aldı. Yüzbaşı İsmail Çakmak'ın da darbe gecesi 20.51'de Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait telefon numarasıyla irtibata geçtiği tespit edildi.

DARBECİ KOMUTANLAR BİR ARAYA GELDİ

Gerekçeli karara göre Yüzbaşı Çakmak, darbe emri sonrası 7. Bölük Komutanı Mehmet Argun, 8. Bölük komutanı Eyüp Cenker Gürer, 9. Bölük Komutanı Gökhan Mengeş ve Karargah komutanı Hüseyin Bal'ı cep telefonlarından arayarak birliğe çağırdı. Kışlaya intikal eden bölük komutanları da saat 21.00 sularında diğer rütbeli personeli mesaiye çağırdı. Çağrıyı alan bölük personeli de diğer bölük personellerini mesaiye çağırdı.

İŞGAL EDECEKLERİ YERLER PAY EDİLDİ

3. Motorlu Piyade taburuna bağlı 7-8 ve 9. Bölük personelleri komutanları tarafından alay içtima alanında içtimaya çağırıldı. Saat 23.00 sularında tam teçhizatlı olarak toplanılırken, burada askerlere G-3 piyade tüfeği ve mühimmat dağıtıldı. Mehmet Argun Komutası'ndaki 7. Bölük Kartal Köprüsü'ne, Gökhan Mengeş Komutası'ndaki 9. Bölük Samandıra Gişeler bölgesinde görevlendirildi.

'BOMBA İHBARI VAR EVİNİZE DÖNÜN'

Kararda 23. Motorlu Piyade Alayı nizamiyesine ait kamera kayıtlarıyla Kartal Köprüsü'ne giden birliklerin 23. 19'dan itibaren alay nizamiyesinden çıkmaya başladıkları, 23.28'de son aracın kışladan çıkış yaptı��ı tespit edildi. Darbeci askerler burada araçları durdurarak 'Bomba ihbarı var. Lütfen evlerinize dönün' şeklinde telkinde bulundu. Mehmet Argun emrindeki askerlere emir vererek D-100 karayolunda tek şerit üzerinden araç geçişlerine izin verdi. Samandıra Gişeler bölgesine giden araçlar ise alaydan saat 00.02'de ard arda çıkış yaptı.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜLER

Gerekçeli karara göre saat 01.39'da vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte askeri araçların yanına doğru ilerledi. Bu esnada Land Rover marka askeri araç tehlikeli ve hızlı bir şekilde aracı vatandaşların üzerine sürerek aralarından sıyrılarak ilerledi. Bu esnada 4 kişi ciddi bir şekilde yara aldı. 7. Bölük kışlaya geri dönemezken Tuzla Piyade Okulu'na gitmek zorunda kaldı. Bir kısım darbeci asker de Maltepe Başıbüyük Askeri Lojmanlarına geri döndü.