Siirt çehre değiştiriyor

Siirt
'te, KHK kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kayyum yönetiminde kardeş belediyelerin desteğiyle başlattığı projelerle, kentin çehresini değiştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde 3 dönümlük gölet, 750 kişi kapasiteli anfi tiyatro, restoran, kafeteryalar bulunan macera parkının yapımı Kızlar Tepesi'nde sürüyor. 35 dönümlük yeşil alanın açılışı sonbaharda yapılacak. Mezbahane ve itfaiye binası inşaatı da sürüyor. Başkan Vekili Ceyhun ile çalışmaları inceleyen AK Partili Milletvekili Osman Ören "Siirt modern bir kent olacak. Her türlü destek verilecek." diye konuştu.