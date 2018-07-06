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Son dakika haberi: 'nın katili ile ilgili flaş ayrıntı! Eylül Yağlıkara neden öldü?

Son dakika haberi: Polatlı'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan 'nın cinayetinde kan donduran bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Eylül Yağlıkara'nın katili 'in olay günü Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı. Polatlı'da kayboldan 1 hafta sonra minik Eylül Yağlıkara'nın cesedinin bir elektrik direğinin altına gömülü bulunduğu ortaya çıkmıştı. Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit kimdir? Eylül Yağlıkara nasıl öldürüldü? İşte kan donduran cinayet ile ilgili tüm detaylar...

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 13:38
Son dakika haberi: Eylül Yağlıkara'nın katili ile ilgili flaş ayrıntı! Eylül Yağlıkara neden öldü?

Son dakika haberi... Eylül'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan zanlı ile annesi, olay günü Eylül'ün amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istediği ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Eylül Yağlıkara'nın katili ile ilgili flaş ayrıntı! Eylül Yağlıkara neden öldü?
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