Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika: merkezli / operasyonu

Son dakika haberi! Gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 09:29

merkezli 13 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.

22 ASKERİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, , , Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de 27 Haziran'da başlatılan operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'daki kriptolara dev operasyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN