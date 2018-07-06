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Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün 'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 09:48
Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün 'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

75 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor. Devam eden operasyonda, şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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