Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber: Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

haber: 'dan flaş açıklaması!

haberi... için "Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok." açıklamasında bulundu. Ayrıca Başbakan Yıldırım, "Bedelli askerlik ile ilgili benim düşüncem çok daha radikal" dedi ve bedelli askerlik konusunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini belirtti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 19:56
Son dakika haber: Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

, ile ilgili, "Meclis açıldığında bu konu ele alınacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak.

Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Flaş bedelli askerlik açıklaması! 2018 Bedelli askerlik yaşı ne | Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN