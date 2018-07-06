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Son dakika: 'de tarihi gün

Son dakika haberi: 17 ülkenin cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da 'da olacak. Venezuela devlet başkanı 9 Temmuz'daki törene katılacak. Kazakistan, Kırgızistan, , Bulgaristan, Makedonya, , , Pakistan, Gine, Somali ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 02:11
Son dakika: Külliye'de tarihi gün

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni pazartesi günü saat 17:00'da Beştepe'de yapılacağı açıklandı. Yeni kabine 9 Temmuz'da saat 21.00'da TBMM'de açıklanacak. Törene yabancı devlet adamları da katılacak.

TÖRENE 17 ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI KATILACAK

17 ülkenin cumhurbaşkanı 9 Temmuz'da 'da olacak. Bu ülkeler; Venezueal devlet başkanı 9 Temmuz'daki yeni sisteme geçiş törenine katılacak. Törene Kazakistan, Kırgızistan, , Bulgaristan, Makedonya, , , Pakistan, Gine, Somal ve Zambiya cumhurbaşkanları da katılacak.

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Son dakika: Külliye'de tarihi gün
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