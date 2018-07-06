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Vatandaşlar taleplerini artık ’e iletecek

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
Vatandaşlar taleplerini artık CİMER’e iletecek
Vatandaşların sorun, talep ve görüşlerini devletin zirvesine ilettiği Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile (), tek bir çatı altında toplanıyor. İki kurumun tek çatı altında toplanmasıyla ilgili teknik altyapı tamamlandı. Cumhurbaşkanı 'ın 9 Temmuz'daki yemin töreninin ardından vatandaşların sorun, talep ve görüşleriyle ilgili mesajlar Beştepe'ye akacak. Dijital platformlardaki tüm BİMER uygulamaları CİMER olarak değiştirilecek. İletişim merkezinin tek bir çatı altında toplanmasıyla vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm bulunmasının hedeflendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CİMER'e gelen talimatların süratle sonuçlandırılması ve taleplerin bu merkezde bekletilmemesi talimatını verdiği belirtildi. CİMER'e 2016 yılsonu itibariyle e-posta, mektup ve dilekçe yoluyla 630 bin kişi başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2006'da vatandaşların sorunlarını çözmek için Başbakanlık İletişim Merkezi'ni kurmuş, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) devreye sokmuştu.
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