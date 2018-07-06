Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından detaylarını paylaştığı yeni sisteme göre, etkin bir koordinasyon için bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla oluşturulacak yeni bakanlık, aileyi merkeze alan, her evden en az bir çalışanın olduğu yeni istihdam modeli ile daha mutlu insan ve toplum için hizmet verecek.



Yeni sistemde bakanlık sayısı 16'ya iniyor

"TİCARET BAKANLIĞI ADI ALTINDA BİRLEŞİYOR"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adı altında toplanarak, yüksek teknoloji ile küresel ve prestijli markalar üreterek yapay zekada öncü, akıllı teknolojilerde lider, bilgiyi üretmede merkez olan bir ülke hedefiyle görev yapacak.

İhracatın 500 milyar dolara yükseltilmesi ve İstanbul'un "dünyanın finans merkezi" olması hedefiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilecek.

DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANI İLE ÇALIŞACAK 4 OFİS KURULACAK

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofis kurulacak.

Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasında, dijital dönüşümle toplum hayatının kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasında, Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak.