AK Parti milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara yanıt

24 Haziran Genel Seçimlerinin ardından 27. Dönemde görev yapacak milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda ant içiyor. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'da vekillerin bu heyecanlarına ortak oldu. TGRT Haber'de önemli isimleri konuk alan Yaşar, AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu tebrik etti. Sofuoğlu, milletvekili kayıtları için Meclis'e Lamborghini ile gelmişti. Bugün yemin töreni içinse motoruyla gelen Sofuoğlu, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum" diye açıkladı.



Yaşar'ın çok tartışılan "arabasının vergisini ödemediğine" ilişkin iddiaları sorması üzerine Sofuoğlu, "Benim alnım ak, başım dik. Ben hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Bunu iddia eden medya kuruluşları ve özellikle muhalefetten iddia edenler araştırsınlar. Kanuna uygun olmayan bir şey söz konusu ise karşıma çıksınlar. Bu arabanın vergileri tıkır tıkır ödeniyor. Benim başka araçlarım da var onlar normal yoldan alınıyor, bu aracı eşimden dolayı aldık. Bu araba için ben devlete 700 bin TL teminat verdim. Biz böyle bir görevi para pul mevki makam için kabul etmedik. Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmak için kabul ettik. Tabi bu özellikle CHP zihniyeti tarafından çok kabul edilebilecek bir şey değil" açıklamasında bulundu.

