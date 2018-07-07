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Arslan’a müebbet hapis talebi

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Giriş Tarihi: 7.7.2018
Arslan’a müebbet hapis talebi
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümü, 4 üyenin de yaralanmasıyla sonuçlanan 17 Mayıs 2006'daki kanlı saldırı davası 23. 'nde dün görüldü. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce söz konusu davada, "anayasayı ihlal" ve "Silahlı terör örgütü" suçlarından ayrılan dosya 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ergenekon davasıyla birleştirilirken, "adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından olan dava ise Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Mütalaada sanık Alparslan Aslan'a 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıla kadar hapis talep edilirken, Ergenekon davasının gizli tanığı 'a ise 60 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.
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Arslan’a müebbet hapis talebi
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