Arslan’a müebbet hapis talebi

Danıştay
2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in ölümü, 4 üyenin de yaralanmasıyla sonuçlanan 17 Mayıs 2006'daki kanlı saldırı davası Ankara
23. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde dün görüldü. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce söz konusu davada, "anayasayı ihlal" ve "Silahlı terör örgütü" suçlarından ayrılan dosya İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ergenekon davasıyla birleştirilirken, "adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından olan dava ise Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Mütalaada sanık Alparslan Aslan'a 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıla kadar hapis talep edilirken, Ergenekon davasının gizli tanığı Osman Yıldırım
'a ise 60 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.