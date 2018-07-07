Aydın imamı Balıkesir’de yakalandı

Bursa
merkezli 4 ildeki operasyonda, 30 örgüt ablası gözaltına alındı. Eskişehir'de, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker gözaltına alındı. Balıkesir
'de 11 asker tutuklanırken, örgütün yeniden yapılanmak için Aydın
imamı olarak görevlendirdiği E. S. gaybubet evinde yakalandı. Düzce'deki soruşturma kapsamında aranan B.E. ve eşi Ü.E. yine Balıkesir'deki bir gaybubet evinde yakalandı. Kayseri'de, FETÖ
'nün TSK
'daki mahrem imamlarına yönelik soruşturmada 6 şüpheli yakalandı. 4 şüphelinin daha önce tutuklandığı belirlenirken, 6 şüpheli de aranıyor. Aydın'da 2, Sinop'ta ise bir şüpheli tutuklandı. Amasya'da 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı. Isparta'da ise 33 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ağrı merkezli 11 ilde biri doktorlardan sorumlu il imamı 12 kişi, Samsun'da 1 üsteğmen gözaltına alındı. Malatya'da gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü, Gaziantep'te de 10 şüpheli tutuklandı.