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Son dakika: Yıldırım'dan açıklaması

Yıldırım, yeni ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Uzadı biraz" dedi.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 13:47
Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan KHK açıklaması

Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor" dedi.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim" karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni 'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım" yanıtını verdi.

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan KHK açıklaması
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